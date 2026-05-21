Após audiência pública, Rua dos Ferroviários deve receber nova sinalização para orientar circulação de caminhões

A Rua dos Ferroviários, nos fundos da Feira Central de Campo Grande, deve receber nova sinalização para reorganizar o tráfego de caminhões e carretas na região, após reclamações de moradores sobre riscos de acidentes e danos ao patrimônio histórico. O tema foi debatido nesta quarta-feira (20), durante audiência pública promovida pela Câmara Municipal.

O encontro reuniu representantes do poder público, moradores e dirigentes da Feira Central para discutir alternativas que garantam mais segurança e preservação do Complexo Ferroviário, área considerada histórica da Capital.

Presidente da Comissão de Mobilidade Urbana da Câmara, o vereador Wilson Lands afirmou que a audiência foi convocada após sucessivas reclamações da comunidade sobre o intenso fluxo de veículos pesados na via. Segundo ele, o objetivo é encontrar soluções em conjunto com o Executivo. “Então, hoje a Câmara cumpre com seu papel de ouvir a comunidade e buscar respostas junto ao Executivo”, afirmou.

Moradores relataram preocupação principalmente com o acesso de caminhões utilizados para descarregar estruturas e materiais de eventos realizados na Feira Central. De acordo com o vizinho da região, Michael Dias de Paula, o tráfego constante de carretas representa risco para residências e para o patrimônio tombado da região. “Os caminhões que chegam para depositar seus materiais para os eventos na Feira Central são muitos pesados, então corre esse risco de um caminhão perder o equilíbrio e atingir alguma casa dos moradores, em um ponto turístico e histórico que está abandonado”.

Além da circulação de veículos pesados, moradores também denunciaram abandono, falta de limpeza e ausência de manutenção no entorno do Complexo Ferroviário. O presidente da AFAPEDI (Associação dos Ferroviários Aposentados e Pensionistas), Nelson Pereira de Araújo, cobrou ações de preservação e revitalização da área central. “Também estamos aqui para falar do abandono do local, da questão geral de limpeza, manutenção e de preservação de uma região central”, enfatizou.

Representando a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), a diretora-adjunta Andreia Figueiredo afirmou que o órgão irá dialogar com moradores e usuários da Feira Central para definir medidas de ordenamento viário.

Já a presidente da Afacetur (Associação da Feira Central Cultural e Turística de Campo Grande), Alvira Appel Soares de Melo, disse que a entidade não se opõe à mudança do acesso de caminhões, caso seja necessária. Ela também chamou atenção para outro problema enfrentado na região: os fios soltos de concessionárias de comunicação, que podem ser atingidos por veículos de grande porte. “ Se precisar mudar o acesso dos caminhões que descarregam equipamentos em eventos sazonais, por nós tudo bem. Nós nos solidarizamos com a comunidade e queremos destacar o problema dos fios soltos colocados por concessionárias de comunicação, que não apenas caminhão pode bater, levantando o olhar para essa questão também. Se tivermos outro acesso para esses veículos, para nós está tudo bem”, explicou.

Como encaminhamento da audiência pública, ficou definida a implantação de nova sinalização na Rua dos Ferroviários para disciplinar o trânsito e reduzir os riscos no local. (com informações Câmara de Vereadores

Por Michelly Perez

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