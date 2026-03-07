Homem agride companheira com martelo em aldeia indígena de Dourados e foge

Uma mulher de 39 anos foi vítima de agressão com golpes de martelo na noite de sexta-feira (6), na Aldeia Jaguapiru, que fica na Reserva Indígena de Dourados, no município de Dourados.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por lideranças da comunidade por volta das 23h, após a mulher ser atacada pelo companheiro, de 37 anos.

A vítima sofreu ferimentos na cabeça e no braço direito. Apesar das lesões, ela não precisou ser levada para atendimento hospitalar.

Depois da agressão, o suspeito deixou o local e não foi encontrado pelos policiais.

O caso foi registrado como violência doméstica na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados. A Polícia Civil ficará responsável pela investigação.