Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio estimado em R$ 50 milhões

A Caixa Econômica Federal realiza neste sábado (7), às 20h, o sorteio do concurso 2981 da Mega-Sena, com prêmio estimado em R$ 50 milhões. O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo.

O valor acumulou após nenhuma aposta acertar as seis dezenas do concurso 2980, realizado na quinta-feira (5). Na ocasião, os números sorteados foram: 03, 14, 27, 33, 43 e 45.

Quem quiser tentar a sorte pode registrar apostas até o horário do sorteio. Os jogos podem ser feitos em casas lotéricas credenciadas ou pelos canais eletrônicos das Loterias Caixa, como o site e o aplicativo oficial, mediante login com CPF e senha.