Homem é encontrado morto em calçada na região da Coophavila II, em Campo Grande

Foto: Imagem ilustrativa
Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto na manhã deste sábado (7) na Avenida Fátima do Sul, na região do Bairro Coophavila II, em Campo Grande.

Conforme as primeiras informações, a vítima estava consumindo bebida alcoólica com um amigo nas proximidades do local onde o corpo foi localizado. Em determinado momento, os dois teriam se deitado na calçada e adormecido.

Já durante a manhã, um morador que passava pelo local percebeu que um dos homens estava com os olhos abertos e aparentemente desacordado. Diante da situação, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o Corpo de Bombeiros foram acionados e constataram a morte.

A Polícia Militar esteve no local e realizou o isolamento da área até a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica, que fizeram os levantamentos iniciais.

O homem que estava com a vítima deixou o local informando que iria avisar familiares, mas não retornou. As circunstâncias da morte serão investigadas.

 

