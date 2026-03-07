Homem é encontrado morto em calçada na região da Coophavila II, em Campo Grande

Conforme as primeiras informações, a vítima estava consumindo bebida alcoólica com um amigo nas proximidades do local onde o corpo foi localizado. Em determinado momento, os dois teriam se deitado na calçada e adormecido.

Já durante a manhã, um morador que passava pelo local percebeu que um dos homens estava com os olhos abertos e aparentemente desacordado. Diante da situação, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o Corpo de Bombeiros foram acionados e constataram a morte.

A Polícia Militar esteve no local e realizou o isolamento da área até a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica, que fizeram os levantamentos iniciais.

O homem que estava com a vítima deixou o local informando que iria avisar familiares, mas não retornou. As circunstâncias da morte serão investigadas.