Fla inicia defesa do título com desfalques

Rubro-Negro estreia na fase de grupos no Peru e a 3400 metros de altitude

O Flamengo divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Cusco-PER, marcada às 20h30 (de MS) desta quarta-feira (8). O jogo marca o início da defesa do título da Libertadores, atualmente de posse do Rubro-Negro brasileiro, e é válido pela primeira rodada da fase de grupos.

O embate acontece no Estádio Inca Garcilaso de la Veja, a 3400 metros acima do nível do mar.

A maior baixa do atual campeão é o meio-campista Jorginho. O ítalo-brasileiro sentiu dores após a vitória sobre o Santos, passou por exames de imagem e teve uma lesão muscular na panturrilha esquerda constatada.

Esse será o primeiro jogo que Jorginho irá perder desde a chegada de Leonardo Jardim. O meia vinha atuando em quase todos os minutos possíveis, exceto nas partidas contra Remo e Botafogo, em que foi substituído.

Além dele, Érick Pulgar (lesão no ombro direito), Everton Cebolinha (fratura na costela), Alex Sandro (lesão muscular na posterior da coxa direita) e Saúl (recuperação de cirurgia no calcanhar esquerdo) não vão enfrentar o Cusco.

Assim, é esperado que Leonardo Jardim escale: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, De La Cruz, Paquetá e De Arrascaeta; Carrascal (Lino) e Pedro.

Pedro em alta com o ‘Mister’

Sem conseguir uma sequência longa com Filipe Luís em 2026, o jogador viu sua situação mudar no Flamengo com a chegada de Leonardo Jardim. O camisa 9 ganhou “cadeira cativa” com o treinador e “empurrou” seu antigo concorrente de posição Bruno Henrique para outra função.

Pedro atuou em todas as sete partidas do técnico português. Foram três gols, contando com o de domingo (5) que o fez igualar Gabigol como maior artilheiro do século no Flamengo e sexto maior de todos os tempos no clube.

Na partida, Bruno Henrique entrou no segundo tempo e atuou pela primeira vez com o treinador, já que se recuperava de pubalgia e sua última partida havia sido o jogo de volta da decisão da Recopa Sul-Americana, contra o Lanús (ARG).

Porém, diferentemente de como vinha acontecendo com Filipe Luís, o atacante não substituiu Pedro. Ele exerceu sua antiga função, como ponta, onde costuma se sentir mais à vontade.

Jardim, no entanto, deixou claro que, se precisar, utilizará Bruno Henrique como centroavante. No entanto, frisou que a referência de ataque da equipe é Pedro.

“Ele é o atacante referência da equipe. Até agora não temos outro atacante que seja tão referência quanto ele. Se o Bruno vier e precisarmos de alguma situação para ele, claro que pode jogar ali, como em uma situação de precisar de transição. Não posso perder o Pedro em junho, temos que ter gestão. As decisões estarão na parte final da temporada. Por isso que temos elenco. É um jogador que eu gosto”, afirmou Jardim.

O português aproveitou a oportunidade para rechaçar que seja um treinador que goste somente de atacantes rápidos, citando os trabalhos com o colombiano Falcão Garcia e o búlgaro Dimitri Berbatov no Mônaco, da França.

“Vocês falam: ‘O Jardim treinou o Mbappé, ele só gosta de atacantes rápidos’. Eu treinei dois dos melhores atacantes do mundo. Foi o Falcão Garcia e o Dimitri Berbatov, que não era mais rápido que o Pedro. Têm o mesmo estilo. As pessoas podem não saber quem era o Berbatov, era um jogador de primeira. Eu tenho que criar o melhor cenário para os meus jogadores. O mercado está fechado, tenho que jogar com esses e criar o melhor ecossistema para eles performarem da melhor forma”, declarou ainda o técnico. (com Bruno Braz e Igor Siqueira, UOL/Folhapress)

Por Gazeta Press

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