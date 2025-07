Haxixe avaliado em R$ 7,5 milhões é encontrado escondido em carreta na região de Mundo Novo

Droga estava em compartimento oculto em meio a carga de material reciclável, segundo a polícia

Mais de 100 quilos de haxixe foram apreendidos nesta quarta-feira (30) em uma carreta estacionada no pátio da Receita Federal de Mundo Novo, cidade na região de fronteira com o Paraguai. A carga de entorpecentes estava escondida em um compartimento oculto do veículo, que transportava material reciclável.

De acordo com as informações divulgadas pelo DOF (Departamento de Operações de Fronteira), a apreensão ocorreu após denúncia anônima sobre a existência de drogas escondidas em um veículo estacionado no local. Durante a checagem, agentes encontraram a carreta com as características descritas na denúncia. Após vistoria, foram localizados diversos volumes da droga, totalizando 102 quilos.

O entorpecente foi avaliado em cerca de R$ 7,5 milhões e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Naviraí. O caso segue sob investigação.

