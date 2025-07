Colisão deixa uma vítima fatal e outra ferida na BR-163

Na tarde desta quinta-feira (31), uma colisão entre um carro e uma caminhonete deixou uma pessoa morta e outra ferida na BR-163, em Campo Grande.

A vítima foi identificada como Alfredo Atanásio de Souza Jr de 40 anos. A colisão transversal ocorreu no km 456+611 da rodovia no sentido sul e acabou levando os veículos para o acostamento. Uma outra vítima foi socorrida com ferimentos leves e foi encaminhada para receber atendimento médico.