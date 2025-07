Organização criminosa envolvida em tráfico internacional de drogas é alvo da PF em cidades de MS

No total, oito veículos foram apreendidos e um homem foi preso em flagrante por obstrução de justiça

Na manhã desta quinta-feira (31), a Operação Rota de Fuga foi deflagrada para desarticular uma organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas. Ação foi realizada em Ponta Porã e Bela Vista.

Em ambos os municípios foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão temporária. Na realização da operação, uma pessoa acabou presa em flagrante por obstruir as investigações da justiça.

Também foram apreendidos oito veículos com indícios de origem ilícita que estavam com os investigados. As investigações do caso tiveram início após a apreensão de diversos carregamentos de droga relacionadas ao grupo criminoso. No total foram sete toneladas de maconha apreendidas.

Todas as diligências foram realizadas pela Polícia Federal (PF). Os presos foram encaminhados para uma unidade da instituição em Ponta Porã, onde permanecem.

