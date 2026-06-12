Gerente de estabelecimento suspeito de explorar sexualmente adolescentes é preso em Inocência

Na noite de quinta-feira (11), o gerente de um estabelecimento suspeito de explorar sexualmente adolescentes foi preso em flagrante. O caso aconteceu em Inocência, distante 330 quilômetros em Campo Grande.

Segundo informações divulgadas pela Policia Civil, foi realizada uma ação contra exploração sexual na cidade. Em um dos estabelecimentos vistoriados, os policiais localizaram uma adolescente alojada em um dos quartos. A menor apresentou documento oficial que comprovou possuir menos de 18 anos de idade.

Durante as diligências, foi contatado que a adolescente exercia atividade de prostituição e permanecia hospedada em quarto disponibilizado pelo próprio estabelecimento. Além da exploração sexual de adolescente, os policiais identificaram indícios da prática do crime de rufianismo, previsto no artigo 230 do Código Penal, em razão da obtenção de vantagem econômica decorrente da prostituição exercida por mulheres maiores de idade que permaneciam no local.

Diante dos fatos, o responsável pela administração do estabelecimento foi preso em flagrante pelos crimes de exploração sexual de adolescente e rufianismo. A adolescente foi imediatamente retirada da situação de risco e encaminhada à rede de proteção, que adotará as medidas legais cabíveis.

Após os procedimentos de polícia judiciária, o preso permanece à disposição da Justiça.

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