Gaeco faz operação contra desvio de recursos do transporte universitário em Nova Alvorada do Sul

O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) deflagrou na manhã desta terça-feira (19) a Operação Rota Desviada, que investiga supostos desvios de recursos públicos destinados ao transporte universitário em Nova Alvorada do Sul, município localizado a 130 quilômetros de Campo Grande.

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em pelo menos três endereços na cidade, incluindo a residência do ex-presidente da Câmara Municipal, Sidcley Brasil da Silva, do vereador Ronaldo Camardo e do ex-marido de uma integrante de uma associação de estudantes do município.

Segundo as investigações, os recursos públicos do Termo de Fomento firmado entre a Prefeitura de Nova Alvorada do Sul e uma entidade estudantil, responsável pelo custeio do transporte de universitários, teriam sido desviados por meio de sucessivas transferências financeiras em benefício de servidores públicos e membros do Legislativo municipal.

De acordo com o MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul), ao todo estão sendo cumpridos 14 mandados de busca e apreensão. Além de Nova Alvorada do Sul, as diligências também ocorrem em Campo Grande, Dourados, Fernandópolis (SP) e Ituiutaba (MG).

A investigação envolve ônibus utilizados no transporte universitário que, conforme informações divulgadas pelo site Folha da Cidade, pertenceriam ao ex-presidente da Câmara, Sidcley Brasil da Silva. A empresa investigada seria ligada ao genro do ex-vereador.

Informações preliminares apontam que pelo menos cinco veículos descaracterizados participaram da operação no município sul-mato-grossense. O caso já vinha sendo investigado pelo Ministério Público.

A reportagem tentou contato com o prefeito de Nova Alvorada do Sul, José Paulo Paleari (PP), e com a Câmara Municipal, mas não conseguiu até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para manifestações dos citados.

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