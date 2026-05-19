Foragido é preso após denuncia de armazenamento e comercialização de entorpecentes, em Costa Rica

Nesta segunda-feira (18), um foragido, de 21 anos, que não teve suas informações divulgadas, foi preso, além da apreensão de entorpecentes durante diligências no município de Costa Rica, distante 333 quilômetros de Campo Grande. A ação foi realizada pela GARRAS (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros), em ação conjunta com policiais civis da Delegacia de Polícia e apoio da Polícia Militar.

Segundo informações divulgadas pela Policia Civil, após levantamentos dos dados e das diligências investigativas, os policiais civis obtiveram informações de que R.M.C. estaria abrigado na cidade, utilizando imóvel localizado na região central como esconderijo, uma vez que possuía mandado de prisão em aberto relacionado ao crime de homicídio qualificado.

Além disso, havia informações de que o investigado estaria utilizando o local para armazenamento e comercialização de entorpecentes, circunstância que motivou a intensificação das diligências policiais.

Durante a ação, as equipes deslocaram-se até o endereço indicado, onde localizaram e abordaram o autor. Após consulta aos sistemas oficiais, foi confirmada a existência da ordem judicial expedida pelo Estado de Mato Grosso.

No decorrer das diligências, os policiais localizaram 17 porções de pasta base de cocaína, totalizando aproximadamente 172 gramas, nove porções de maconha, pesando cerca de 234 gramas, além de uma balança de precisão, elementos que indicam a prática do crime de tráfico de drogas.

Diante dos fatos, o investigado foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, sem prejuízo do cumprimento do mandado de prisão relacionado ao crime de homicídio qualificado.

Após os procedimentos legais, o preso foi conduzido à unidade policial, onde permanecerá à disposição da Justiça até a realização da audiência de custódia.