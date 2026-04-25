Funcionário furta R$ 120 mil em peças de caminhão em MT e é preso em hotel de Campo Grande

Um homem de 25 anos foi preso na madrugada deste sábado (25), em Campo Grande, após furtar peças de caminhão avaliadas em cerca de R$ 120 mil no estado de Mato Grosso. O suspeito foi localizado pela Polícia Militar em um hotel na região central da Capital, após ser rastreado pelo próprio empregador.

De acordo com o boletim de ocorrência, o mecânico Lennin Vieira Paris trabalhava em uma empresa no município de Primavera do Leste, onde teria se aproveitado da relação de confiança para furtar quatro módulos de caminhões, avaliados em aproximadamente R$ 30 mil cada.

Após cometer o crime, ele seguiu para Campo Grande, onde se hospedou em um hotel localizado na Rua Barão do Rio Branco, com a intenção de vender os equipamentos.

Com base nas informações repassadas pelo empresário, policiais militares localizaram o suspeito, que confessou o furto. Em depoimento, ele afirmou ter negociado os módulos com André de Oliveira Nascimento pelo valor de R$ 8 mil. Segundo relato, apenas R$ 800 foram pagos por transferência bancária, ficando o restante combinado para quitação posterior.

A equipe policial se deslocou até o endereço indicado e encontrou os quatro módulos, parte armazenada em caixas de papelão e parte já preparada para instalação em veículos. André confirmou a compra dos itens.

Os dois homens foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, onde o caso foi registrado. Os aparelhos celulares dos envolvidos também foram apreendidos.

Durante o interrogatório, Lennin afirmou que cometeu o crime por insatisfação com a remuneração recebida no trabalho em Mato Grosso. Já o segundo suspeito optou por permanecer em silêncio.

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