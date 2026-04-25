Após dois dias de combate, incêndio é extinto na região do Nabileque, no Pantanal

Pantanal em chamas - Foto: CBMMS/arquivo
Pantanal em chamas - Foto: CBMMS/arquivo

O incêndio florestal registrado na região do Nabileque, no Pantanal de Mato Grosso do Sul, foi completamente extinto na última quinta-feira (24), após dois dias de combate intenso realizado por equipes do Corpo de Bombeiros Militar.

As ações tiveram início ainda nas primeiras horas do dia, quando as guarnições deixaram o ponto base em direção à área atingida. Para o enfrentamento das chamas, foram utilizados dois tratores, sendo um deles equipado com um caminhão-pipa com capacidade para 4 mil litros de água. A operação deu continuidade aos trabalhos iniciados anteriormente, após o ressurgimento de focos de incêndio que voltaram a atingir o bioma.

No local, os militares concentraram esforços no rescaldo, etapa fundamental no combate a incêndios florestais, realizando vistorias minuciosas em troncos e galhos que ainda apresentavam brasas e fumaça. O objetivo foi eliminar qualquer possibilidade de reignição e garantir a extinção total do fogo.

Após a inspeção final, não foram identificados focos ativos, o que permitiu às equipes declarar o incêndio completamente controlado e encerrar a operação na região.

Com o término dos trabalhos, os bombeiros retornaram à base montada na Fazenda Campinas, onde foi feita a desmobilização das equipes. Em seguida, os militares seguiram de volta ao município de Corumbá.

A região do Nabileque já havia enfrentado episódios recentes de incêndio. Em janeiro deste ano, focos registrados tanto no local quanto na Baía do Tuiuiú provocaram cortinas de fumaça e até a formação de redemoinhos, exigindo monitoramento contínuo por parte das equipes, principalmente em áreas de difícil acesso do Pantanal.

 

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