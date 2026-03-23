Suspeito de cinco tentativas de homicídio no Coophavila II é preso na Capital

Ataque aconteceu em fevereiro e teve avanço nas investigações com a prisão de um dos suspeitos

Nesta segunda-feir a(23), foi preso o suspeito de um crime ocorrido na do último dia 15 de fevereiro no bairro Coophavila II, em Campo Grande. Na ocasião, cinco amigos estavam reunidos em frente a uma casa, quando foram surpreendidos por uma dupla em uma motocicleta. O passageiro desceu atirando no local onde as pessoas estavam.

Entre as vítimas havia dois bebês, de apenas dois e cinco meses. Mesmo diante da presença das crianças, os disparos continuaram. Quatro dos cinco amigos foram baleados e correram para dentro do imóvel tentando escapar, mas o atirador invadiu o local e seguiu atirando, mesmo com outras duas crianças na casa, de dois e cinco anos.

Uma das vítimas tentou fugir pulando a janela para uma rua lateral, mas acabou atingida. Ao todo, quatro pessoas ficaram feridas, com tiros em regiões como tórax, abdômen e pernas. Uma vizinha também foi baleada no pescoço.

As investigações indicaram que o ataque tinha um alvo específico, que vinha sendo ameaçado após o desaparecimento de uma arma de fogo ligada a um grupo criminoso.

O jovem apontado como autor dos disparos, de 19 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira (23), enquanto se escondia na casa dos pais da companheira. Ele já possui passagens anteriores.

O caso segue em investigação para identificar o piloto da motocicleta e possíveis envolvidos no crime.

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