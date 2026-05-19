Organização e legalidade são enfatizadas em palestra do Primt promovida em ciclo

Valores, preparação e organização para uma vida profissional de retomada, para uma plateia que busca uma nova jornada de vida, onde a carteira de trabalho está assinada. Desafios de conteúdo, do ciclo 2026 de palestras do Primt (Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho), com a segunda data nesta terça-feira (19).

No teatro do Paço Municipal, a agenda foi novamente com beneficiários da Semed (Secretaria Municipal de Educação), a quinta pasta a ser atendida no circuito – já com participantes da palestra da tarde da segunda-feira (18). No lançamento, o início das atividades foi durante a manhã, recebendo bolsistas do programa ligados a Funsat (Fundação Social do Trabalho, Casa Civil, CGM (Guarda Civil Metropolitana), FAC (Fundo de Apoio à Comunidade) e Semadi (Secretaria Municipal de Administração e Inovação).

Realinhamento com método e apoio estrutural

A capacitação é ministrada pelo Professor Domício Junior, especialista em Recursos Humanos e treinamentos para excelência em perfil profissional, com embasamento em técnicas da Harvard University. É o terceiro ano consecutivo que o sspecialista lidera essa qualificação, considerada como essencial pela Escola Funsat para a evolução nos índices de encaminhamento dos beneficiários a vagas formais, ou ainda, quanto a procura regular de cursos gratuitos de Educação Profissionalizante da Prefeitura de Campo Grande.

“O Primt tem regras que são determinantes para a construção de um ambiente harmonioso a todos. O programa é uma ponte na vida das pessoas, que serve como instrumento de transformação, para que novas oportunidades aconteçam na vida das pessoas”, citou o palestrante no encontro da terça-feira (19).

A expectativa da Funsat (Fundação Social do Trabalho) para o ano é a de alcançar 1.498 pessoas do Primt em sete datas diferentes, quantidade superior a de 2025, que já foi recorde na história do ciclo. A participação no projeto é obrigatória ao beneficiário. As palestras acontecem até dia 27 de maio, com a seguinte programação:

– Teatro do Paço Municipal

*19/05

Vespertino

SESAU/CRT

* 20/05

Matutino

AGETRAN/SEAR

Vespertino

AAOC/AGEREG/AGETEC/EMHA/PLANURB/SEFAZ/SEGOV/SEJUV/SEMU/SEPPE/SESAU CCEV/SESAU GSA/SESAU CCZ/SESDES/PGM

– Espaço no Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

*21/05

Matutino

SISEP

– Auditório da SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social)

* 26/05

Matutino

SAS/FUNDAC/SEMADES

* 27/05

Matutino

FUNESP/IMPCG

“Mais que um momento de reflexão, esse ciclo serve para lembrar ao beneficiário a importância da capacitação. Pois só com aprimoramento vai acontecer a sustentabilidade em uma futura colocação. E a Funsat, assim como a Prefeitura de Campo Grande trabalham para sermos bons parceiros nesta mudança”, lembrou o Diretor-Presidente da Funsat, um dos idealizadores do programa de palestras.

Acompanhe o cronograma!!!

Veja nas redes sociais da Funsat, a divulgação sobre o cronograma do ciclo de capacitação do Primt e dos chamados para os demais eventos do “Maio Trabalhador”.

No Instagram, o perfil é o @funsat.cg, enquanto no Facebook a pasta tem as suas publicações da Escola Funsat no “Funsatcampograndems”.

Em caso de dúvida sobre o programa, visite o departamento de Serviço Social da Fundação, localizado no 2° andar da sede, que tem endereço na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória (Centro).