Fiscalização apreende carro com 513kg de maconha em Nova Andradina

A PRF (Polícia Rodoviária Federal), em ação conjunta com a PM (Polícia Militar), apreendeu 513 quilos de maconha, nesta segunda-feira (27). O caso aconteceu em Nova Andradina, cidade distante 298 quilômetros de Campo Grande.

Durante fiscalizações na BR-376, os policiais atuavam em conjunto com a Polícia Militar de Nova Andradina para abordagem a um VW/Fox. O veículo foi abordado e encontrada grande quantidade de maconha em seu interior.

O motorista foi preso e encaminhado à Polícia Civil em Nova Andradina. As equipes também descobriram que o veículo utilizava placas adulteradas.