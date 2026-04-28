Batida entre carros deixa veículo capotado e causa lentidão no Santa Fé

Um acidente entre dois carros causou lentidão no trânsito no início da tarde desta terça-feira (28) e um Volkswagen Fox ficou capotado em uma via, no cruzamento da Rua Ceará com a Rua Manoel Inácio de Souza, no Bairro Santa Fé, em Campo Grande.

Segundo informações, o Chery Tiggo branco seguia pela Rua Manoel Inácio de Souza, sentido Centro, enquanto o Fox trafegava pela Rua Ceará, em direção à Avenida Mato Grosso. Ainda não há confirmação sobre qual dos motoristas teria avançado o sinal.

A motorista do Fox, uma idosa, sofreu ferimentos leves. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada consciente e orientada para uma unidade de saúde. Já a condutora do Tiggo não se feriu.

O Fox ficou sem uma das janelas após o tombamento, enquanto o Tiggo teve o capô bastante danificado.

O trânsito segue lento na Rua Ceará, no sentido Avenida Mato Grosso, já que uma das pistas permanece ocupada pelo veículo capotado. Alguns motoristas chegam a utilizar a contramão para desviar do bloqueio.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito foram acionados e organizam o fluxo de veículos na região.