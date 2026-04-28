Polícia apreende 1,5 tonelada de carne imprópria que seriam usados em merenda escolar em MS

A Decon (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo) apreendeu, na manhã desta terça-feira (28), cerca de 230 quilos de carnes impróprias para consumo na BR-267, em Guia Lopes da Laguna, a 216 quilômetros de Campo Grande.

A ação foi realizada em conjunto com a Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal), durante fiscalização em um posto da PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Segundo a polícia, as equipes abordaram um caminhão-baú refrigerado e constataram que o equipamento responsável pela refrigeração estava desligado.

Dentro do veículo foram encontrados carne bovina, cortes de frango, leite e outros produtos alimentícios, como farinha, sal, feijão e óleo. O motorista, de 42 anos, afirmou que a carga havia sido embarcada na noite de segunda-feira (27), mas que decidiu não ligar o sistema de refrigeração para evitar danos aos demais produtos transportados.

Durante a inspeção, os fiscais verificaram que as carnes estavam fora da temperatura exigida pela legislação sanitária e, por isso, foram consideradas impróprias para o consumo humano.

Ao todo, foram apreendidos 230 quilos de proteínas, entre carnes bovinas e frango. Conforme relatado pelo motorista, os alimentos seriam destinados à merenda escolar de municípios como Guia Lopes da Laguna, Jardim e Porto Murtinho.

Diante da situação, o condutor foi preso em flagrante.