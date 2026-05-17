Michel Teló visita Bioparque Pantanal e elogia espaço em vídeo nas redes sociais

O cantor Michel Teló visitou o Bioparque Pantanal, em Campo Grande, e gravou um depoimento divulgado nas redes sociais oficiais do espaço. O artista esteve acompanhado da família e compartilhou a experiência de conhecer o maior aquário de água doce do mundo.

Durante o vídeo, Michel Teló aparece encantado com a estrutura e com as espécies expostas no local. “Que coisa mais linda”, afirmou o cantor ao observar os tanques do Bioparque.

Em outro trecho, o sertanejo destacou a importância do espaço para a valorização da natureza sul-mato-grossense. “É muito especial poder conhecer um lugar desse, que mostra tão bem a riqueza do nosso Pantanal”, comentou.

Michel também convidou o público a visitar o Bioparque Pantanal. “Quem tiver oportunidade precisa vir conhecer, porque é impressionante”, disse no depoimento publicado pelo espaço turístico.

O Bioparque Pantanal é considerado um dos principais pontos turísticos de Mato Grosso do Sul e reúne centenas de espécies de peixes, além de desenvolver projetos de educação ambiental, pesquisa científica e conservação da biodiversidade.