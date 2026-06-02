Vídeo: filho de dono de garagem é morto por dois homens em uma moto, em Cassilândia

Na noite desta segunda-feira (1º), um homem, de 20 anos, identificado como Heitor Simão Filho foi executado por quatro disparos em um garagem de veículos. O caso aconteceu na Avenida Presidente Dutra, em Cassilândia, cidade a 419 quilômetros de Campo Grande. Os autores fugiram de motocicleta logo após o crime.

Segundo informações divulgadas pelo portal MS Todo Dia, um homem, que não foi identificado, foi até o estabelecimento junto com o parceiro em uma motocicleta, invadiu o local, efetuou os disparos e fugiu. A vítima, é filho do proprietário da garagem. O crime foi registrado por câmeras de segurança.

Heitor Simão foi encaminhado para uma unidade de saúde do município. Ele estava consciente durante o caminho, mas faleceu ao dar entrado no hospital devido a gravidade dos ferimentos. A morte foi constatada pela equipe médica.

A Policia Militar foi acionada e investiga as imagens registradas na câmera de segurança e realiza as diligencias para identificar e localizar os envolvidos.

Até o momento a motivação do crime não foi esclarecida. O caso continua sob investigação.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.