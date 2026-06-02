Prefeitura formaliza R$ 20 milhões para obras de infraestrutura na Capital

A Prefeitura de Campo Grande formalizou a contratação de R$ 20 milhões para investimentos em infraestrutura urbana. A assinatura do financiamento foi publicada nessa segunda-feira (1º), no Diogrande (Diário Oficial do Município) e amplia a capacidade de investimento em obras que beneficiam diferentes regiões da Capital.

O recurso foi contratado por meio do Finisa (Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento), linha de crédito da Caixa Econômica Federal destinada a apoiar investimentos públicos em áreas como mobilidade urbana, drenagem, pavimentação e infraestrutura.

Parte dos recursos será utilizada como contrapartida municipal para investimentos previstos no programa Avançar Cidades, iniciativa do Governo Federal voltada à melhoria da mobilidade urbana. Em Campo Grande, o programa contempla obras de pavimentação, drenagem e qualificação viária em diferentes regiões da Capital e está em fase de licitação.

“Esse montante fará parte da contrapartida da prefeitura nos R$ 143 milhões do programa Avançar Cidades, do Ministério da Saúde, que investe na mobilidade urbana. Além da pavimentação e drenagem desses bairros, o valor poderá ser aplicado também em outras obras de infraestrutura”, explica a prefeita Adriane Lopes.

As intervenções previstas integram um amplo conjunto de investimentos que busca melhorar as condições de deslocamento, ampliar a infraestrutura urbana e levar mais qualidade de vida à população.

O financiamento possui prazo de 10 anos, com um período inicial de carência e posterior pagamento parcelado, conforme as condições estabelecidas no contrato firmado com a Caixa Econômica Federal.

Entre os bairros contemplados pelas obras estão Vila Nossa Senhora Aparecida, Bosque da Saúde, Jardim Noroeste, Vilas Boas, Jardim Auxiliadora, Nova Tiradentes, Jardim Vitória, Anhembi, Jardim Itamaracá, Moreninha III e IV, Jardim Los Angeles, Parque Residencial Lisboa, Porto Galo, Aero Rancho, Vila Nogueira, Vila Amapá, Jardim das Nações, Guanandi II, Tarumã, Coophavila II, Jardim Batistão, Jardim Santa Emília, Jardim São Conrado, Tijuca/Verdes Mares, Parque dos Girassóis, Jardim Oliveira e Residencial Flores.

A secretária especial de Planejamento e Parcerias Estratégicas, Catiana Sabadin, explica que a destinação dos recursos seguirá o planejamento das áreas técnicas do município.

“A destinação integral deste valor acontecerá mediante o planejamento orçamentário da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e da Secretaria Municipal de Fazenda, mas também poderá ser destinada a outras obras de infraestrutura”, completa.