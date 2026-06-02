Operação mira lavagem de dinheiro e tráfico de drogas do CV em MS e outros estados

Na manhã desta terça-feira (02), a Policia Civil deflagrou a Operação Riqueza Sombria contra um esquema interestadual de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico de drogas do Comando Vermelho. A ação cumpre 18 mandados de busca e apreensão em quatro estados, incluindo Mato Grosso do Sul. Foram apreendidos uma arma de fogo, além de celulares e computadores.
Segundo as investigações, o grupo é responsável por movimentar mais de R$ 116 milhões entre os anos de 2017 e 2025, com uso de contas bancárias de terceiros e empresas de fachada para ocultar a origem ilícita dos recursos. A ação ocorre simultaneamente no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.
A investigação começou a partir de uma operação realizada em julho de 2020, na Comunidade do Tatão, em Anchieta, na Zona Norte do Rio. Na ocasião, foram apreendidos drogas, rádios comunicadores e comprovantes bancários, que ajudaram a identificar o esquema financeiro.
De acordo com a polícia, o dinheiro arrecadado com a venda de drogas era depositado de forma fracionada — técnica conhecida como “smurfing” — em agências próximas a áreas dominadas pela facção, como o Complexo do Chapadão. O objetivo era dificultar a fiscalização dos órgãos de controle, com o uso de “laranjas”.
Ainda de acordo com a apuração, parte dos principais beneficiários está concentrada em Sete Quedas (MS). A cidade é utilizada como ponto estratégico de tráfico por sua localização, na fronteira com o Paraguai.
Com informações do G1 RJ
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