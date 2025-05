Traficante é preso e boca de fumo é fechada em Caarapó

Nesta terça-feira (27), um homem de 30 anos de idade foi preso em flagrante por tráfico de drogas em Caarapó. Ele mantinha um ponto de venda de entorpecentes no bairro Vila Planalto.

O crime foi descoberto após uma denúncia anônima sobre a existência de pontos de comercialização de entorpecentes na região. Na investigação, os policiais observaram movimentação típica do comércio ilícito de drogas, com indivíduos entrando e saindo do imóvel em intervalos curtos, o que reforçou as suspeitas da equipe.

A polícia realizoua abordagem e constatou o flagrante da ação crimnosa. Um homem de 30 anos foi preso e já tinha passagens pela polícia por crimes patrimoniais, com participação também em ocorrências recentes de receptação.

A prisão foi realizada pela Delegacia de Caarapó.. Crimes podem ser denúnciados pela população por meio do número: (67) 99268-9239.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.