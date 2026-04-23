Capotamento na MS-164 mata idosa e deixa trânsito lento entre Ponta Porã e Itamarati

Acidente ocorreu no início da tarde e mobilizou equipes de resgate na rodovia

Uma idosa morreu após um carro de passeio capotar na MS-164, no trecho entre Ponta Porã e o distrito de Nova Itamarati, no início da tarde desta quinta-feira (23).

De acordo com informações do site Ponta Porã News, a vítima ficou presa às ferragens e morreu ainda no local do acidente.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para atender a ocorrência e realizar os procedimentos necessários. A Polícia Militar Rodoviária também esteve na rodovia para sinalizar o trecho e organizar o fluxo de veículos.

No momento do atendimento, o trânsito ficou lento na região, exigindo atenção redobrada dos motoristas que passavam pelo local.

As causas do capotamento ainda não foram divulgadas oficialmente, assim como a identidade da vítima.

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