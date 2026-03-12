Declarar IR: especialista orienta quando é válido contratar um profissional

Na próxima segunda-feira (16), a Recita vai divulgar regras para declaração deste ano

A Receita Federal apresenta na próxima segunda-feira (16), às 10h, as regras da declaração do IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física) 2026, referente aos rendimentos obtidos ao longo de 2025. O anúncio será feito durante coletiva no Ministério da Fazenda, em Brasília.

Embora o calendário oficial ainda não tenha sido divulgado, a expectativa é que o prazo de entrega comece no próprio dia 16 e se estenda até 29 de maio, último dia útil do mês, repetindo o modelo adotado nos últimos anos.

Em meio às dúvidas comuns entre contribuintes, uma delas envolve a necessidade de contratar um profissional de contabilidade para preencher a declaração.

De acordo com o contador André Porto, proprietário da AP Contabilidade e Perícia, a possibilidade de realizar o procedimento sem auxílio técnico depende da complexidade das informações que precisam ser declaradas.

Segundo ele, contribuintes com situação financeira mais simples costumam ter menos dificuldades no preenchimento. “Quando a pessoa tem apenas um rendimento tributável, não possui aplicações financeiras ou imóveis e tem poucas ou nenhuma despesa dedutível, o preenchimento costuma ser mais simples e pode ser feito pelo próprio contribuinte”, explica ao O Estado.

Por outro lado, declarações que envolvem movimentações financeiras, venda de bens ou alterações patrimoniais exigem maior atenção e, em muitos casos, orientação profissional.

“Se o contribuinte teve ganho de capital na venda de imóvel, recebeu herança, precisa declarar carnê-leão ou possui aplicações financeiras, é importante contar com o auxílio de um profissional experiente”, afirma.

Outro fator que tem facilitado o processo nos últimos anos é a declaração pré-preenchida disponibilizada pela Receita Federal por meio do portal e-CAC. Nesse modelo, parte das informações já aparece automaticamente no sistema, cabendo ao contribuinte apenas conferir e confirmar os dados.

Apesar disso, erros no preenchimento continuam sendo uma das principais causas de retenção em malha fina. Entre os equívocos mais frequentes estão a inclusão de despesas que não podem ser deduzidas e a omissão de rendimentos tributáveis.

“Declarar despesas dedutíveis que não poderiam ser incluídas ou deixar de informar algum rendimento tributável são situações que costumam levar a declaração para a malha fina”, alerta Porto.

Nova faixa de isenção só terá efeito em 2027

Uma das dúvidas recorrentes neste ano envolve a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil por mês. Apesar de a medida já estar em vigor desde janeiro, ela não terá impacto na declaração entregue em 2026.

Isso ocorre porque o documento apresentado neste ano considera os rendimentos obtidos ao longo de 2025. Assim, a nova regra terá efeito prático apenas na declaração a ser enviada em 2027.

Especialistas também lembram que a isenção do pagamento mensal do imposto não significa, necessariamente, dispensa da obrigação de declarar, já que a exigência depende de outros critérios definidos pela Receita Federal, como nível de renda, patrimônio e realização de operações financeiras.

Por Djeneffer Cordoba