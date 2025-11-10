Morre Tonico da Viola aos 68 anos, voz marcante do samba em Campo Grande

Figura conhecida dos palcos de Campo Grande, Tonico da Viola partiu na madrugada desta segunda-feira (10), aos 68 anos. Antônio Dionísio de Oliveira ficou conhecido pela voz grave e marcante nas rodas de samba.

De acordo com informações de familiares, Tonico começou a passar mal na noite desse domingo (9), com uma dor forte no peito. Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e realizou manobras como massagem cardíaca, mas ele não resistiu. O músico morreu por volta da 1h da manhã.

Nascido em Campo Grande, Tonico viveu a infância entre Rio de Janeiro e São Paulo, onde fortaleceu sua relação com o samba e acompanhou de perto nomes importantes do gênero. De volta à cidade natal nos anos 90, foi um dos fundadores do grupo Zoeira, que se tornaria um dos mais populares e queridos grupos de samba do Estado.

Além de cantor e violonista, Tonico era também compositor e intérprete de clássicos do samba, com passagens marcantes pelos bares e palcos da noite campo-grandense. Viveu ainda um período em Assunção (Paraguai), onde acompanhou grandes nomes do samba nacional, como Jovelina Pérola Negra.

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul divulgou nota lamentando a perda:

“Tonico da Viola foi figura importante da cena cultural sul-mato-grossense e referência para o samba em nosso Estado. Sua trajetória deixa um legado de respeito, alegria, celebração da cultura e valorização da música brasileira.”

Informações sobre e velório e sepultamento serão divulgada em breve.