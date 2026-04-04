Ex-marido estupra mulher, grava crime e divulga vídeos em grupo de WhatsApp em Dourados

Uma mulher foi vítima de estupro cometido pelo ex-marido na terça-feira (31), em Dourados. O homem ainda filmou o crime e compartilhou as imagens com familiares, amigos e o atual companheiro da vítima.

Segundo o boletim de ocorrência, o agressor foi até a casa da mulher no dia em que o novo parceiro dela se mudaria para o local. Inconformado com o relacionamento, ele exigiu que a vítima impedisse a mudança e chegou a falar sobre o que deveria dizer ao namorado.

A mulher relatou que o ex passou a fazer ameaças e a impor ordens, afirmando que ela deveria obedecer sempre que fosse chamada. Ao tentar fugir, foi agarrada e arrastada para fora do carro.

Na sequência, o homem pegou o celular da vítima e o jogou no chão. Em seguida, com violência e ameaças, cometeu o estupro e gravou a ação, enquanto dizia ofensas.

Após o crime, o agressor ameaçou divulgar o vídeo caso a vítima mantivesse o relacionamento como atual namorado. Em seguida, criou um grupo em aplicativo de mensagens, adicionou familiares, amigos e o atual companheiro da mulher, e compartilhou as imagens.

O casal manteve relacionamento por 18 anos e tem três filhos. Eles estavam separados há cerca de seis meses.

A vítima procurou a polícia na quarta-feira (1º). O caso foi registrado como estupro e divulgação de cena de violência com intuito de vingança ou humilhação. A Polícia Civil investiga.

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