Enteada é presa por ataque a idosa e polícia corrige prisão em Campo Grande

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul concluiu, na última quarta-feira (1º), a investigação de um latrocínio tentado ocorrido no dia 28 de março, no bairro Vila Nova Capital, em Campo Grande. O trabalho resultou na prisão dos verdadeiros autores e na libertação de um homem que havia sido preso injustamente. O caso foi divulgado hoje (04) pela Policia Civil.

O caso foi conduzido pelo SEFEM (Serviço de Investigação de Feminicídio), da 1ª DEAM (1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher). A vítima, uma idosa de 68 anos, foi atacada dentro de casa, onde chegou a ser enforcada com um cordão e perdeu os sentidos. Do imóvel, foram levados um televisor, um ventilador e um botijão de gás.

Inicialmente, com base nas primeiras informações, o companheiro da vítima, de 59 anos, foi apontado como suspeito e acabou preso em flagrante pela Polícia Militar. No entanto, a continuidade das investigações, com análise de imagens e diligências, levou à identificação dos verdadeiros envolvidos.

Segundo a polícia, a autora do crime é a enteada da vítima, uma mulher de 32 anos, que contou com a ajuda de um homem de 35. A suspeita foi localizada e presa, mesmo após tentar dificultar a identificação ao mudar a aparência.

Em depoimento, ela confessou que planejou o crime para obter dinheiro para compra de drogas e admitiu ter atacado a madrasta enquanto ela dormia.

Durante a ação, os policiais recuperaram todos os objetos furtados, que estavam com receptadores.

Os dois suspeitos foram autuados por latrocínio tentado e tiveram a prisão convertida em preventiva pela Justiça. Já o homem inicialmente preso foi liberado após a confirmação de sua inocência.

A Polícia Civil reforça que denúncias podem ser feitas de forma anônima para auxiliar no combate à violência e na proteção das vítimas.

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