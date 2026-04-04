Mulher é espancada e quase atropelada pelo marido na frente do filho em Campo Grande

Uma mulher de 41 anos foi vítima de agressões violentas no fim da tarde desta sexta-feira (3), em Campo Grande. O autor seria o próprio marido, de 29 anos, e o caso aconteceu na frente do filho da vítima, uma criança de 11 anos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher relatou que mantém um relacionamento com o suspeito há cerca de um ano. Na data do crime, ela estava na casa da filha quando o homem chegou ao local em estado alterado.

Segundo o registro, ele a derrubou no chão e passou a agredi-la com socos no rosto. Em seguida, a vítima foi arrastada até uma calçada com pedras.

Ainda conforme o relato, o agressor entrou em um carro e teria tentado atropelar a mulher, que conseguiu se proteger.

Após as agressões, o suspeito fugiu e não foi localizado.

O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil.

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