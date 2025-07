Ex-escrivã de MS é presa e começa a cumprir pena por desvio de valores na Depac

Depois de quase uma década da condenação, a ex-escrivã da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, Vasti Correa de Oliveira Ortolan, de 60 anos, iniciou o cumprimento da pena por peculato. Ela e o ex-escrivão Welligton Aparecido Franco Barbosa foram condenados por desviar valores de fianças recebidas na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Campo Grande, entre novembro de 2006 e junho de 2007.

Durante o período em que atuaram na Depac, os dois se apropriaram de valores pagos por presos para responder em liberdade, quantias essas que deveriam ter sido depositadas na conta única do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul em até três dias úteis. Os desvios variaram entre R$ 300 e R$ 700 por fiança. Vasti desviou pelo menos oito fianças, totalizando R$ 3.350,00, enquanto Welligton teria deixado de depositar valores de ao menos seis fianças.

Embora ambos neguem os desvios, alegando negligência ou falhas no sistema de registro, o juiz Wilson Leite Corrêa, da 4ª Vara Criminal de Campo Grande, condenou ambos em março de 2016. Vasti recebeu pena de 5 anos e 20 dias em regime semiaberto, enquanto Welligton foi sentenciado a 7 anos e 5 meses de prisão.

Com a sentença já transitada em julgado, Vasti foi localizada pela Polícia Civil em Campinas (SP) no dia 8 de julho e está cumprindo a pena no CR (Centro de Ressocialização) de Rio Claro. Apesar de a defesa ter solicitado prisão domiciliar devido à idade e condições de saúde da ex-policial, o pedido foi negado pela Justiça. Vasti foi exonerada da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul em março de 2016.

Por sua vez, Welligton, mesmo com pena maior, segue em liberdade.