Feirão do Cincão da AACC/MS acontece nos dias 5 e 6 de agosto com mais de 3 mil itens a R$ 5

A Associação dos Amigos das Crianças com Câncer de Mato Grosso do Sul (AACC/MS) realiza nos dias 5 e 6 de agosto mais uma edição do tradicional Feirão do Cincão, um evento solidário com foco na arrecadação de recursos para a reforma da Casa de Apoio da instituição. Com mais de 3 mil itens à venda por apenas R$ 5, o evento acontece das 8h às 17h, sem pausa para almoço, no auditório da AACC/MS, localizado na Avenida Ernesto Geisel, nº 3475, bairro Orpheu Baís, em Campo Grande.

Entre os produtos disponíveis estão roupas, calçados, acessórios, brinquedos, livros e artigos para o lar — todos em bom estado de conservação. Além disso, quem visitar o Feirão poderá aproveitar 20% de desconto em todos os produtos do Bazar fixo, que inclui peças de marcas conhecidas.

Para facilitar as compras, a AACC/MS aceitará PIX, dinheiro, cartões de débito e crédito, com opção de parcelamento para compras acima de R$ 100.

Todo o valor arrecadado com o Feirão será destinado à reforma da Casa de Apoio, que acolhe crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer, juntamente com seus acompanhantes. A AACC/MS sobrevive exclusivamente de doações e eventos solidários como este, custeando despesas como alimentação, exames, medicamentos não fornecidos pelo SUS, além de água, luz, combustível e materiais de higiene e limpeza.

De janeiro a julho de 2024, a instituição já atendeu 317 crianças e adolescentes, dos quais 82 foram novos casos. Ao todo, foram realizados 16.968 atendimentos multiprofissionais, servidas 31.891 refeições, oferecidas 5.950 hospedagens, distribuídas mais de mil cestas básicas e contabilizadas 688 internações no Centro de Tratamento Onco Hematológica Infantil (CETOHI).

Segundo a presidente-fundadora da AACC/MS, Mirian Comparin Correa, o Feirão é uma oportunidade de unir boas compras com solidariedade. “Ao participar, a pessoa faz mais do que boas compras: contribui diretamente para que possamos oferecer um ambiente melhor e mais acolhedor para as famílias que enfrentam o tratamento do câncer.”

A expectativa é de grande movimentação nos dois dias de evento. A organização recomenda que o público chegue cedo e, em caso de fila externa, leve água, protetor solar e chapéu para maior conforto.

Serviço

Feirão do Cincão – AACC/MS

Data: 5 e 6 de agosto, das 8h às 17h (sem intervalo para almoço)

Local: Av. Ernesto Geisel, 3475 – Orpheu Baís, Campo Grande (MS)

Informações: (67) 3322-8000 (telefone e WhatsApp)

Formas de pagamento: PIX, dinheiro, cartões de débito e crédito (com parcelamento a partir de R$ 100)

