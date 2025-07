Bonito sedia Festival de Cinema Sul-Americano com mostras, oficinas e homenagens

Na próxima sexta-feira (25), Bonito dará início à 3ª edição do Cinesur (Festival de Cinema Sul-Americano), evento que destaca a produção audiovisual de países da América do Sul. A programação inclui mostras competitivas de filmes inéditos, oficinas de capacitação, debates e outras atividades culturais gratuitas para o público.

A abertura oficial do festival acontecerá às 19h30, no Auditório Kadiwéu, no Centro de Convenções de Bonito. Durante a cerimônia, será exibido o longa paraguaio “As Herdeiras”, seguido de uma homenagem à atriz Ana Brun, reconhecida pela sua contribuição ao cinema regional.

Com um total de 63 obras entre longas e curtas-metragens, o festival traz produções de nações como Brasil, Argentina, Peru, Chile, Bolívia, Colômbia, Venezuela, Uruguai e Equador. A diversidade temática destaca a riqueza cultural do continente e reforça o papel do cinema como elo entre as diferentes identidades sul-americanas.

As mostras competitivas são organizadas em categorias que contemplam filmes sul-americanos de longa e curta duração, produções com foco em questões ambientais e obras produzidas em Mato Grosso do Sul. A programação conta ainda com a participação de nomes consagrados do cinema nacional, como Antônio Pitanga, Thiago Lacerda, Cláudia Ohana e Maeve Jinkings, que estarão à frente da apresentação do evento, ao lado de atores regionais.

A cerimônia de encerramento será realizada no dia 2 de agosto, com Cláudia Ohana e Thiago Lacerda conduzindo a entrega dos prêmios, que somam R$ 57.500 para os vencedores das mostras.

Organizado pela AACIC (Associação Amigos do Cinema e da Cultura), o Bonito Cinesur conta com o apoio do Ministério da Cultura, Prefeitura Municipal, Secretaria de Turismo de Bonito, Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, Secretaria Estadual de Turismo, Esporte e Cultura, além da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.