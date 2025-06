Prazo para pagar inscrição do Enem 2025 termina nesta sexta-feira (27)

Os candidatos do Enem 2025 (Exame Nacional do Ensino Médio) têm até o próximo dia 27 de junho para realizar o pagamento da taxa de inscrição. O prazo foi prorrogado pelo MEC (Ministério da Educação) para garantir mais tempo aos inscritos, que só terão a participação confirmada após a quitação da taxa.

O valor é de R$ 85 e o pagamento pode ser feito por boleto, Pix, cartão de crédito ou débito, de acordo com as opções oferecidas pelo banco do participante. No caso do Pix, é necessário utilizar o QR Code impresso no boleto, gerado na Página do Participante.

Estudantes da rede pública que estão concluindo o ensino médio em 2025 têm isenção automática da taxa, e nesses casos, o sistema não emite boleto de pagamento.

As provas do Enem ocorrerão nos dias 9 e 16 de novembro, em quase todo o território nacional. Apenas nas cidades paraenses de Belém, Ananindeua e Marituba, o exame será aplicado em 30 de novembro e 7 de dezembro, devido à realização da COP 30 (30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas), prevista para novembro, em Belém.

Outra novidade do Enem 2025 é a retomada da possibilidade de certificação do ensino médio para participantes com mais de 18 anos. Para obter o certificado, é necessário atingir pelo menos 450 pontos em cada área do conhecimento e no mínimo 500 pontos na redação.