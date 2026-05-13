Emprega CG realiza edição especial ao “Mês do Trabalhador” com entrevistas imediatas nesta quarta-feira (13)

O Emprega CG realiza, nesta quarta-feira (13) uma edição especial em alusão ao “Mês do Trabalhador”. O evento acontece na sede da Funsat (Fundação Social do Trabalho), reunindo representantes de 19 empresas para o recrutamento de candidatos em 500 vagas de emprego.

No formato já consagrado de “Feirão”, a ação promove entrevistas imediatas das 8h às 12h, além da atualização de cadastros no banco de talentos da Fundação.

Entre as oportunidades disponíveis estão vagas para operador de caixa, atendente de balcão de farmácia, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, atendente de frios e laticínios, motorista, motorista entregador, auxiliar administrativo, atendente de telemarketing, operador de processo de produção e vendedor. Para nenhuma das funções será exigida experiência anterior dos candidatos.

O sistema de atendimento do Feirão prioriza abordagens rápidas, com histórico médio de cinco minutos por atendimento, reduzindo o tempo de espera entre a retirada da senha e a entrevista com os analistas de Recursos Humanos das empresas participantes.

A recomendação é que os candidatos compareçam munidos de RG, CPF e comprovante de residência atualizado em 2026.

A sede da Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, onde funciona, no piso térreo, a principal unidade da Agência de Empregos da Fundação, vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego do Governo Federal.

Além da sede, a Funsat também mantém atendimento em outros pontos da cidade, como o Polo Funsat Moreninhas, na Rua Anacá, 699, além de unidades instaladas na Semu (Secretaria-Executiva de Políticas Públicas para Mulheres) e na Sejuv (Secretaria Municipal da Juventude).

Ao longo do ano, o Emprega CG promove ações itinerantes de recrutamento, eventos temáticos e parcerias institucionais para ampliar o acesso da população ao mercado de trabalho. Em 2025, o programa já contribuiu para o encaminhamento de cerca de 2.500 candidatos, por meio de 71 ações realizadas em dez meses, sendo 47 delas fora da região central de Campo Grande.

Serviço

Emprega CG – Mês do Trabalhador

Evento do circuito nacional do Sine com 500 vagas

19 empresas com recrutadores presentes

Entrevistas imediatas

Data: quarta-feira, 13 de maio

Horário: das 8h às 12h

Local: Sede da Funsat (Piso Térreo)

Endereço: Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória

Candidatos devem apresentar comprovante de residência e documentos pessoais (RG e CPF). Só poderão concorrer às vagas trabalhadores com perfil atualizado no banco de talentos.