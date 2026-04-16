Eletricista é executado a tiros durante trabalho na fronteira com o Paraguai

O eletricista Nelson Estanislao Torales Villasboa, de 39 anos, foi morto a tiros no final da manhã desta quinta-feira (16), em Pedro Juan Caballero, cidade vizinha a Ponta Porã.
Conhecido como “Nambilo”, ele trabalhava na reforma de um prédio no bairro Jardim Aurora, realizando a instalação elétrica no segundo piso da obra, quando foi surpreendido pelo atirador.
De acordo com a Polícia Nacional do Paraguai, o autor chegou ao local em uma motocicleta Yamaha azul, subiu pela escada utilizada pelos operários e efetuou diversos disparos contra a vítima. Após o crime, o suspeito tentou fugir, mas não conseguiu ligar a motocicleta e abandonou o veículo ao lado da obra. Em seguida, roubou outra moto nas proximidades e conseguiu escapar.
Nelson foi atingido por tiros no peito, abdômen e braço direito e morreu no local. Peritos recolheram cápsulas de pistola calibre 9 milímetros.
Equipes policiais realizam buscas na região e analisam imagens de câmeras de segurança para identificar o autor e esclarecer a dinâmica do crime. O proprietário da motocicleta roubada procurou a polícia para registrar a ocorrência.