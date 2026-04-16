Alerta do Inmet coloca 61 cidades de MS sob risco de temporal

Avisos indicam chuva de até 50 mm por dia, ventos de até 60km/h e possibilidade de granizo entre quinta (16) e sexta-feira (17)

O Inmet (Instituto Nacional de Metereologia) emitiu dois alertas de perigo potencial que colocam 61 cidades de Mato Grosso do Sul sob risco de tempestades e chuvas intensas entre esta quinta-feira (16) e sexta-feira (17).

O aviso de tempestade começou às 9h desta quinta e segue até o fim do dia, com previsão de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros por dia, além de ventos intensos de até 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. Já o alerta de chuvas intensas teve início às 8h50 e permanece válido até as 23h59 de sexta-feira (17), com previsão semelhante de volume de chuva e rajadas de vento.

Mesmo classificados como de perigo potencial, os avisos indicam baixo risco de ocorrências como corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e danos em plantações.

As cidades incluídas nos alertas são: Amambai, Anastácio, Anaurilândia, Angélica, Antônio João, Aral Moreira, Batayporã, Bela Vista, Bonito, Caarapó, Campo Grande, Coronel Sapucaia, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Douradina, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jardim, Jateí, Juti, Laguna Carapã, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranhos, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Sete Quedas, Sidrolândia, Tacuru, Taquarussu, Terenos, Vicentina, Alcinópolis, Aquidauana, Bodoquena, Caracol, Corguinho, Corumbá, Coxim, Ladário, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste e Sonora.

O Inmet orienta que, em caso de rajadas de vento, a população evite se abrigar debaixo de árvores e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é recomendado evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as instabilidades.

Em situações de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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