Bolão de Campo Grande acerta quina da Mega-Sena e fatura mais de R$ 34 mil; prêmio principal sai para Curitiba

Um bolão registrado em Campo Grande garantiu prêmio na quina da Mega-Sena e levou R$ 34.683,40 no concurso 3.002, realizado nessa quinta-feira (30). A aposta, feita com seis números e dividida em cinco cotas, está entre as 113 que acertaram cinco dezenas no sorteio.

O prêmio principal, no valor de R$ 127.017.606,25, saiu para um único apostador de Curitiba, que acertou as seis dezenas com uma aposta simples de sete números.

Os números sorteados foram: 04 – 27 – 51 – 52 – 54 – 58.

Além das apostas que fizeram a quina, outras 6.556 acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 985,39 cada.

O resultado reforça a alta premiação da Mega-Sena, considerada a principal loteria do país, que frequentemente acumula valores milionários e atrai milhões de apostadores em todo o Brasil.

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