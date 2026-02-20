Homem que fugiu de hospital é espancado, tem ferimento grave na cabeça e morre em Dourados

Um homem de 38 anos morreu após ser brutalmente espancado em Mato Grosso do Sul. A vítima, identificada como Fabiano da Silva Santos, teve morte encefálica confirmada na quinta-feira (19), no Hospital da Vida, em Dourados, município localizado a cerca de 225 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, Fabiano morava no distrito de Casa Verde, em Nova Andradina, onde vivia com a esposa. Na manhã de terça-feira (17), por volta das 9h, ele sofreu uma convulsão e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul até o hospital da cidade.

Entretanto, na manhã de quarta-feira (18), familiares foram informados pela unidade hospitalar de que Fabiano havia deixado o local sem autorização. Pouco tempo depois, ele foi encontrado desacordado, com um hematoma na cabeça, em outro ponto da cidade.

Diante da gravidade do quadro clínico, a vítima foi transferida em vaga zero para o Hospital da Vida, em Dourados. Conforme o registro policial, o prontuário médico indicava que Fabiano havia sido vítima de agressão física, sendo espancado por moradores.

Durante a internação, os médicos constataram traumatismo craniano grave. O paciente foi encaminhado à área vermelha, precisou de ventilação mecânica sob sedação, e foi iniciado o protocolo de morte encefálica na quinta-feira. Horas depois, ele sofreu uma parada cardíaca e não resistiu.

O caso foi registrado como homicídio doloso, quando há indícios de que o crime tenha sido cometido com a participação de duas ou mais pessoas. A investigação ficará a cargo da Polícia Civil, que deverá apurar as circunstâncias e identificar os responsáveis pelo espancamento.

