Dupla é presa com 157,9 kg de cocaína em caminhonete usada para distribuição em Dourados

A Polícia Civil prendeu, na tarde dessa quarta-feira (10), José Marcos Dainez Sozzi, de 49 anos, e Éder Aparecido Vilhalva Moraes, de 40, após flagrá-los transportando 157,9 quilos de cocaína em uma caminhonete Toyota Hilux. A ação aconteceu em Dourados, a 251 quilômetros de Campo Grande, e foi conduzida pelo SIG (Setor de Investigações Gerais), que já monitorava os suspeitos havia dias.

Segundo a investigação, a dupla dirigiu até o Conjunto Residencial Isidro Pedroso, local apontado em denúncia como ponto de descarregamento da droga. Equipes do SIG já acompanhavam toda a movimentação desde o momento em que receberam a informação sobre o carregamento. Assim que os suspeitos chegaram ao endereço indicado, a abordagem foi realizada.

Dentro da Hilux, os policiais encontraram 150 tabletes de cocaína, totalizando 157,98 quilos após a pesagem oficial. Conforme o SIG, a droga já estava ocultada no veículo quando a dupla deixou o bairro Jardim Flórida 1 em direção ao Pedroso. Também foi abordado o motorista de uma carreta estacionada nas proximidades; ele foi conduzido para prestar esclarecimentos e segue sob investigação.

O delegado Lucas Veppo, responsável pelo caso, afirmou que o setor já monitorava José, que utilizava a caminhonete preta para transportar entorpecentes. Na manhã desta quarta, nova denúncia indicou que dois veículos estariam na região do distrito Pedroso para descarregar grande quantidade de droga. Éder, segundo Veppo, atuava como batedor na tentativa de evitar que a Hilux fosse interceptada.

“Realizamos monitoramento na região até que procedemos com a abordagem dele e de um outro indivíduo que servia como batedor, para evitar que houvesse uma abordagem dessa caminhonete Hilux que estava com aproximadamente 150 kg de droga”, explicou o delegado. Ele destacou ainda que parte da cocaína seria distribuída em Dourados e outra seguiria para outros estados. O valor da carga, de acordo com Veppo, pode chegar a R$ 5 milhões, dependendo do destino final.

Durante o flagrante, José afirmou aos investigadores que está desempregado e que aceitou receber R$ 2 mil para conduzir o veículo já carregado. Ele admitiu que sabia da presença do entorpecente, mas negou ter conhecimento do tipo de droga transportada. Disse ainda que passava por dificuldades financeiras e que faria uma viagem cujo destino não revelou.

A Polícia Civil informou que José e Éder permanecerão presos e foram autuados em flagrante por tráfico de drogas. O motorista da carreta segue sob análise, enquanto a investigação continua para identificar a origem do carregamento e outros envolvidos no esquema de distribuição de entorpecentes na região.

