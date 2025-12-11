Quinta começa abafada e termina com chuva forte em MS, aponta Cemtec

Temperaturas variam de 17°C a 32°C e trovoadas atingem quase todas as regiões do Estado

A previsão para esta quinta-feira (11) indica um dia de tempo carregado em Mato Grosso do Sul, com instabilidades se formando desde a manhã e aumento do risco de chuva forte ao longo do período. O mapa metereológico do Cemtec mostra que as condições variam entre céu nublado, pancadas de chuva e trovoadas em praticamente todas as regiões.

No Pantanal, Corumbá deve variar de 24°C a 32°C, com previsão de chuva acompanhada de descargas elétricas. Aquidauana (23°C/31°C) e Porto Murtinho (23°C/30°C) seguem o mesmo padrão, com céu fechado e instabilidade persistente.

O norte do Estado também terá tempo instável. Coxim deve registrar mínima de 22°C e máxima de 30°C, enquanto Camapuã varia entre 21°C e 28°C, ambas com pancadas de chuva e risco de trovoadas.

Em Campo Grande, a temperatura fica entre 22°C e 27°C, com chuva prevista em diferentes momentos do dia. No leste, o cenário combina calor com instabilidade: Paranaíba e Três Lagoas atingem máximas de 32°C, apesar da previsão de chuva.

O sul será a região mais amena. Ponta Porã registra 18°C/28°C, e Iguatemi, 17°C/31°C. Dourados terá variação de 18°C a 31°C, sob tempo nublado e chance de chuva intensa. Anaurilândia, por sua vez, deve ir de 20°C a 31°C, também com instabilidades.

As condições são influenciadas pelo calor, pela umidade elevada e pela permanência de nuvens mais densas, que favorecem temporais isolados, especialmente no período da tarde.

