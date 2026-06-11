Dupla é presa após transportarem quatro quilos de drogas durante corrida de aplicativo, em Agua Clara

Duas mulheres, que não teve suas informações divulgadas, são presas em flagrante transportando quatro quilos de maconha, haxixe e skunk, nesta quarta-feira (10). O caso aconteceu em Água Clara, município distante 192 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações divulgadas pela PRF (Policia Rodoviária Federal), os agentes estavam realizando fiscalizações na BR-262, quando abordaram um motorista de aplicativo que transportava duas passageiras. Em entrevista com as duas mulheres e vistoria nas bagagens, os policiais encontraram tabletes de drogas.

As duas passageiras transportavam 2,5 quilos de maconha, 2 quilos de skunk e 100 gramas de haxixe. As mulheres foram presas e encaminhadas à Polícia Civil em Água Clara.

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