Polícia Militar prende trio suspeito de roubo de veículo e tentativa de homicídio em Corumbá

Uma ação conjunta da GETAM (Força Tática e do Grupo Especializado Tático de Motos) do 6º Batalhão da Polícia Militar resultou na prisão de três pessoas suspeitas de envolvimento em um roubo de veículo seguido de tentativa de homicídio, em Corumbá. O crime ocorreu na noite de terça-feira (10) e mobilizou equipes policiais em Corumbá e Ladário.

A ocorrência teve início após uma vítima dar entrada na UPA (Unidade de Pronto Atendimento Comunitário) Guatós com um ferimento provocado por disparo de arma de fogo. Durante o atendimento médico, exames constataram que um projétil estava alojado na região da nuca. Apesar da gravidade do ferimento, a vítima permaneceu consciente e conseguiu fornecer detalhes sobre a ação criminosa.

Conforme apurado pelos policiais, a vítima foi rendida por indivíduos armados e mantida sob ameaça dentro do próprio veículo. Em seguida, foi levada para uma área afastada da cidade, onde acabou sendo atingida por um tiro na cabeça. Após o ataque, os criminosos fugiram levando o automóvel.

Com as informações repassadas pela vítima, equipes da Polícia Militar iniciaram diligências e localizaram um dos suspeitos na cidade de Ladário. Durante a abordagem, os policiais apreenderam um revólver calibre .22 com munições, além de outros objetos relacionados ao crime e uma porção de substância análoga à maconha.

As buscas continuaram e culminaram na recuperação do veículo roubado no Posto Fiscal Esdras, na região de fronteira com a Bolívia. No mesmo local, os militares localizaram e prenderam os outros dois suspeitos apontados como participantes da ação.

Durante os procedimentos policiais, foi constatado que o grupo atuava de forma organizada e pretendia transportar o veículo roubado para a Bolívia. Segundo informações levantadas pela investigação, dois dos envolvidos relataram que receberiam pagamento pela participação no crime.

Os três suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, onde permaneceram à disposição da Justiça. Eles deverão responder, em tese, pelos crimes de roubo, tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo, associação criminosa e resistência.

A vítima segue internada sob cuidados médicos, enquanto o caso continua sendo investigado pelas autoridades para esclarecer todos os detalhes da ação criminosa e a participação de cada um dos envolvidos.

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