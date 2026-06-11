Fiscalização apreende 358 quilos de maconha em Sidrolândia

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 358 quilos de maconha, nesta quinta-feira (11), em Sidrolândia, cidade distante 70 quilômetros de Campo Grande.

Durante fiscalizações na BR-060, os policiais abordaram um GM/Corsa. Durante a entrevista com o condutor a equipe sentiu forte odor de maconha vindo do interior do veículo.

Após vistoria, foram encontrados os tabletes da droga. O motorista declarou ter pego o automóvel com a droga em Sidrolândia e que o levaria até Campo Grande. Ele foi encaminhado à Polícia Civil em Sidrolândia, juntamente com a droga.

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