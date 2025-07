Resultados de recursos para atendimento especializado n Enem 2025 já estão disponíveis

Consulta deve ser feita com login Gov.br; provas serção aplicadas em novembro, com exceção no Pará devido à COP30



Participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 que solicitaram atendimento especializado já podem conferir o resultado final dos recursos por meio da Página do Participante, acessível com a conta Gov.br. A informação foi divulgada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela organização do exame.

O atendimento especializado oferece recursos de acessibilidade a estudantes que comprovem a necessidade, como pessoas com deficiência (PCD), gestantes, lactantes, idosos, estudantes em classe hospitalar e pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), entre outros.

As provas do Enem 2025 estão marcadas para os dias 9 e 16 de novembro, em todos os estados e no Distrito Federal. Contudo, devido à realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), o exame será aplicado de forma excepcional em 30 de novembro e 7 de dezembro nas cidades paraenses de Belém, Ananindeua e Marituba.

A estrutura do exame permanece a mesma: quatro provas objetivas, com 45 questões cada, além da redação. No primeiro dia, os candidatos responderão questões de linguagens, ciências humanas e farão a redação, com duração total de 5 horas e 30 minutos. O segundo dia será dedicado às provas de matemática e ciências da natureza.

Os participantes devem acompanhar a situação da inscrição e a divulgação do local de prova por meio da Página do Participante. A data de liberação do Cartão de Confirmação de Inscrição ainda será divulgada pelo Inep.

