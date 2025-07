Dupla armada atira contra dois homens no Jardim Nhanhá, em Campo Grande

Dois homens foram baleados na tarde desta segunda-feira (21), na Travessa da Boa Vizinhança, no bairro Jardim Nhanhá, em Campo Grande. O ataque ocorreu por volta de 12h30 e deixou os moradores da região assustados com a violência. Segundo informações apuradas no local, ao menos 12 disparos foram feitos contra as vítimas.

Imagens obtidas pela reportagem mostram o momento em que um veículo Volkswagen Gol preto, com pelo menos três ocupantes, passa pela via. Dois deles descem armados, um do banco do passageiro e outro do banco traseiro, e atiram várias vezes em direção aos homens. Em seguida, o carro foge em alta velocidade pela Rua Floriano Paulo Côrrea, após entrar pela Rua Ranufo Corrêa.

As vítimas foram atingidas nas pernas e não correm risco de morte. Elas foram socorridas por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para a Santa Casa de Campo Grande.

No local do ataque, a perícia encontrou nove marcas de tiro no portão de uma das casas e recolheu pelo menos seis cápsulas deflagradas no chão. Um dos homens baleados tentou fugir correndo após os disparos, enquanto o outro entrou em uma residência da vizinhança para se proteger.

A região permanece isolada, com presença da Polícia Militar e do Batalhão de Choque, que fazem rondas e coletam informações sobre os suspeitos. Até o momento, ninguém foi preso e o paradeiro da dupla que efetuou os disparos é desconhecido.

Uma testemunha, que preferiu não se identificar por medo de represálias, relatou que o atirador usava roupas escuras e estava encapuzado. “Ele já desceu atirando”, contou. Segundo ela, os dois homens baleados moram na região, o que reforça a hipótese de que o crime possa ter sido um acerto de contas ou represália, embora a motivação ainda esteja sob investigação.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

