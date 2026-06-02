Usuários sugerem ônibus novos e ar-condicionado para a melhoria do transporte público

Procuradoria do Município realiza audiência pública hoje; população poderá opinar

Falta de veículos, espera, ventilação insuficiente, bem como estado de conservação e limpeza, carros sem acessibilidade ou sem manutenção estão entre as principais reclamações da população em relação ao transporte público de Campo Grande, que dia a dia soma mais queixas dos usuários.

Para tentar organizar essas e outras demandas da população para a melhoria do transporte, a comissão instituída pela PGM (Procuradoria-Geral do Município), responsável por avaliar o serviço prestado pelo Consórcio Guaicurus na Capital, irá realizar, nesta terça-feira (2), uma audiência pública na qual serão apresentados os dados técnicos e documentos sobre o transporte público elaborados pelas agência reguladoras municipais, que fiscalizam o serviço.

A audiência será realizada no Teatro José Octávio Guizzo (Paço Municipal), a partir das 15h, e, além de elementos técnicos, o debate também irá dar oportunidade para que os usuários do transporte possam deixar sua opinião, sugestão e reclamação.

Desta vez realizada pelo Executivo, esta é a segunda audiência pública para tratar do assunto. Em 2025, a Câmara propôs a realização de debate no mesmo formato após a fase de oitivas da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito), quando vereadores foram à Praça Ary Coelho ouvir os passageiros, registrando as mais diversas reclamações em relação ao serviço.

Para participar da audiência de hoje, os interessados devem protocolar suas manifestações pelo e-mail procurador@pgm.campogrande.ms.gov.br ou ir presencialmente na sede da Procuradoria-Geral do Município, localizada na Rua Marechal Rondon, nº 2.655, no Centro.

Por Ana Clara Julião

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