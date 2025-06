Funcionamento da saúde na Capital terá alterações no feriado de Corpus Christi

Serviços de urgência e emergência seguirão normalmente, mas unidades ambulatoriais e farmácias estarão fechadas na quinta (19) e sexta (20)

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) informou que os serviços de saúde de Campo Grande terão mudanças no funcionamento durante o feriado de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira (19), e na sexta-feira (20), quando haverá ponto facultativo no município. Parte das unidades ficará fechada, enquanto os atendimentos de urgência e emergência seguirão normalmente.

O Centro Especializado Municipal (CEM) não funcionará para atendimentos ambulatoriais nesses dois dias. A Sesau alerta principalmente os pacientes que vêm do interior para ficarem atentos às consultas previamente agendadas. A farmácia do CEM também não abrirá, por isso, quem precisa retirar medicamentos controlados ou insumos deve se organizar para fazer a retirada até quarta-feira (18).

O plantão de urgência em ortopedia, oferecido pelo Centro Ortopédico Municipal (CENORT), permanecerá funcionando durante o feriado, das 6h à meia-noite.

Os serviços serão retomados no sábado (21), com atendimentos na farmácia do CEM, realização de exames no Centro de Apoio e Diagnóstico Municipal (CADIM) e consultas de oftalmologia, todos das 6h às 18h. O Centro de Especialidades Odontológicas III (CEO III) também voltará a funcionar no sábado, no mesmo horário.

Durante o feriado, permanecem abertas as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), os Centros Regionais de Saúde (CRSs) e o Pronto Atendimento Infantil (PAI), que seguem com funcionamento 24 horas. Também estarão abertas as sete unidades dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), que operam em regime de plantão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) continuará atendendo normalmente pelo número 192.

O Laboratório Central Municipal (LABCEM) ficará com funcionamento interno, apenas para análise das coletas realizadas nas unidades 24 horas. Os atendimentos odontológicos de emergência serão realizados nas UPAs e CRSs. A Coordenadoria de Controle de Zoonoses (CCZ) também seguirá aberta, das 6h às 22h, inclusive com serviço de adoção de animais.

Por outro lado, permanecerão fechadas as 74 Unidades de Saúde da Família (USFs), o Centro de Especialidades Médicas (CEM II), os Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), as Policlínicas Odontológicas, o Centro de Referência em Saúde do Homem (CRSH), o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), o Centro Especializado em Tratamento de Doenças Infecto-Parasitárias (CEDIP) e a Unidade Especializada em Reabilitação e Diagnóstico (UERD). O LABCEM também não atenderá o público externo nesses dias.

A Sesau reforça que, mesmo com o feriado, a população terá acesso garantido aos atendimentos de urgência e emergência em todas as regiões da cidade.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram