Prazo para pedidos de reaplicação do Enem 2025 vai até sexta

Pedidos devem ser feitos até 21 de novembro. Têm direito à reaplicação do exame candidatos afetados por problemas logísticos, doenças infectocontagiosas ou desastres naturais nos dias da prova

Já está aberto o prazo para solicitar a reaplicação de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. O pedido deve ser feito por meio da Página do Participante até as 12h do dia 21 de novembro (horário de Brasília). As provas serão reaplicadas nos dias 16 e 17 de dezembro.

As pessoas elegíveis para reaplicação são aquelas que foram afetadas por problemas logísticos, doenças infectocontagiosas ou desastres naturais nos dias da aplicação regular — caso dos inscritos moradores de Rio Bonito do Iguaçu (PR). O participante poderá fazer apenas as provas referentes ao dia em que não conseguiu realizar o exame.

PARÁ — Em Belém, Ananindeua e Marituba (PA), o Enem 2025 será aplicado nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro. As datas foram ajustadas em razão da realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que ocorre em Belém no período da aplicação regular da prova.

ENEM — A edição de 2025 do Enem teve 4,8 milhões de inscritos, com aproximadamente 70% de presença nos dois dias de prova. Ao longo de mais de duas décadas de existência, o exame se consolidou como a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Instituições de ensino públicas e privadas também utilizam o Enem para selecionar estudantes, como critério único ou complementar aos processos seletivos. Os resultados individuais do Enem podem, ainda, ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep para aceitar as notas do exame. Os acordos permitem acesso simplificado às notas de estudantes brasileiros interessados em cursar o ensino superior em Portugal.

2026 — Para a próxima edição, foi anunciado que o Enem passará a integrar a avaliação da qualidade do ensino médio no país. Com o objetivo de fornecer um diagnóstico mais preciso da educação básica brasileira, a medida promete resultados mais consistentes e representativos do desempenho. Outra novidade prevista é a realização de estudos de viabilidade para aplicar o Enem em países do Mercosul também no próximo ano.

