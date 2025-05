Dois homens são autuados por pesca irregular no Rio Taquari em Coxim

Policiais ambientais apreendem pescado e aplicam multas por falta de licença e captura de peixes fora das regras

Dois homens foram autuados por pesca irregular no final da tarde da última segunda-feira (26), durante patrulhamento fluvial realizado pela Polícia Militar Ambiental (PMA) de Coxim no Rio Taquari, dentro do perímetro urbano da cidade. A abordagem ocorreu na região conhecida como Ilha do Governador.

Segundo a PMA, os pescadores não possuíam a licença ambiental obrigatória para a atividade. Com eles, foram encontrados 11 exemplares da espécie Curimbatá — nove deles abaixo do tamanho mínimo permitido pela legislação — e três exemplares de Piraputanga, com marcas que indicam possível captura com rede de emalhar. No entanto, nenhum equipamento como redes ou tarrafas foi localizado durante a fiscalização.

O pescado totalizou 5,4 quilos e, junto com os materiais utilizados na pesca, foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Coxim. Os dois homens receberam autos de infração administrativa no valor de R$ 1.940 cada. Eles também responderão criminalmente pelas infrações ambientais.

