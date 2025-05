Condenado por estupro de vulnerável é preso no Jardim Tijuca

Na manhã desta terça-feira (26), um homem de 44 anos condenado pelo crime de estupro de vulnerável foi preso no bairro Tijuca, em Campo Grande.

A investigação da polícia foi conduzida no município de Costa Rica, mas o suspeito foi localizado e capturado na Capital.

Contra ele havia a sentença condenatória definitiva com pena fixada em 9 anos de reclusão. A prisão foi realizada pela (DEPCA) (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente)

A prisão do criminoso foi realizada no âmbito da Operação Caminhos Seguros 2025, uma mobilização nacional coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que visa o combate à violência sexual infanto-juvenil, especialmente no ambiente digital e em regiões consideradas vulneráveis.

A população pode fazer denúncias anônimas pelo Disque 100 ou pelo site da Instituição www.pc.ms.gov.br.